Katherine Heigl oboževalce pozvala, naj postanejo darovalci organov

"Jason je imel 23. septembra 1986 prometno nesrečo. En teden so ga na oddelku za intenzivno nego ohranjali pri življenju. Danes pred 35. leti so ga odklopili z zdravniških naprav," je Katherine Heigl na družbenem omrežju začela svojo ganljivo pripoved. Poleg je priložila bratovo fotografijo, na kateri je star približno 12 let.

Nadaljevala je: "O njemu al tem dnevu ne govorim pogosto. Ali o tednih, mesecih in letih, ki so sledili, ampak mama mi je pokazala sporočilo, ki ga je zjutraj poslala prijatelju. Pomislila sem, da bi rada delila njene besede, ker so pomembne. Ne zgolj za mojo družino, ampak za kogarkoli, ki je izgubil svojega ljubljenega prehitro." Igralka je nato citirala mamino sporočilo, v katerem se je Nancy spominjala, kako so se na ta dan leta 1986 v bolnišnico Norwalk s helikopterji pripeljali številni zdravniki, ki so Jasonu med operacijo odstranili organe za darovanje.

Kathrine je v zapisu pojasnila, da sta njena starša odločitev, da darujeta sinove oči, srce in pljuča, sprejela v njegovem imenu: "Donirala sta to, kar sta lahko, ker ne samo, da sta vedela, da bi si to Jason želel, ampak tudi zato, ker nista želela, da nekdo čuti njuno bolečino, če je to možno preprečiti."

V zaključku je spodbudila svoje oboževalce, naj tudi oni postanejo darovalci organov. "Mama vedno pravi, da to ni bila lahka odločitev, a prava. Danes, na obletnico Jasonove smrti, prosim nas vse, da ne naredimo lahko, ampak pravilno odločitev in postanemo darovalci organov. Smrt je neizogibna. Tragedije se zgodijo, ampak nihče od nas ni v tem sam. To me je naučil Jason." Z emmyjem nagrajena igralka se je morala od brata posloviti pri sedmih letih.