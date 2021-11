Katherine Heigl presenetila s fotografijami ob 13. rojstnem dnevu posvojenke

Ameriško igralko so ob rojstnem dnevu Naleigh premagala čustva, zato se je odločila deliti redke fotografije deklice, med drugimi tudi tisto, ki je nastala na dan, ko je prišla v njeno življenje. Objavi je dodala čustveno posvetilo in priznala, da ji je deklica s prihodom v njeno življenje dala smisel.

Katherine Heigl je presenetila svoje oboževalce in delila fotografije, ki jih je do zdaj skrbno skrivala. Deklica, ki sta jo z možem posvojila pred dvanajstimi leti, je praznovala svoj rojstni dan, mama pa ji je ob tem zaželela vse najboljše in na Instagramu objavila serijo fotografij. Naleigh Mi-Eun je sedaj najstnica, igralka pa se ob tem dejstvu ni mogla zadržati, čeprav svojo zasebnost skrbno skriva.

Katherine Heigl skrbno skriva svojo zasebnost. FOTO: AP

Ena od fotografij prikazuje dojenčico iz Južne Koreje še pred tem, ko sta jo posvojila Heiglova in njen soprog Josh Kelley. Ob prikazanem pa je igralka postala še bolj čustvena. ''Prvi dve fotografiji sta tudi prvi, ki sva ju z Joshem dobila od svoje deklice,'' je zapisala in se ob tem spomnila, kako sta jo v Los Angelesu pričakovala in odštevala do trenutka, ko jo bosta lahko objela. 43-letnica je priznala, da so jo ob spominu premagala čustva in solze.

V ljubečem posvetilu je mama treh otrok nekaj besed navezala tudi na spomin na vsa leta, ki so za njimi. Kasneje sta se družini pridružila še hči Adalaide Marie Hope, sedaj 9-letnica, in 4-letni Joshua Bishop. O slavljenki je povedala: ''To dekle. To dekle me je naredilo mamo. Mojemu življenju je dalo smisel. Pomen. Smer. Neomejeno večno ljubezen ... ''