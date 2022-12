Katherine Heigl: Strah me je bilo, da se s hčerko nisem dovolj povezala

"Nikoli nisem videla tega otroka. V službi sem delala s trojčki, ki so nastopali v vlogi mojih krščencev, z njimi pa sem preživela več časa kot s svojo novo hčerko," se je spominjala igralka in dodala, da je sedaj 14-letnica razvila tesno vez z očetom, z njo pa na začetku ni preživela veliko skupnega časa.

"Velikokrat me je bilo strah, da sem zamudila priložnost, da bi se z njo zares povezala in me takrat še ni vzljubila," je priznala dobitnica emmyja, ki je bila na začetku prepričana, da bo zmogla žonglirati med tem, da je prisotna mamica in da ima uspešno kariero.

"Ko sem postala novopečana mamica, sem razmišljala, da zmorem to in mi bo uspelo. Dejali so nam, da lahko imamo družino in kariero ter da bo vse super. Da se bo vse uredilo," se je še spominjala 44-letnica, ki se je kljub začetnim izzivom, s katerimi se je spopadla na začetku materinstva, pozneje odločila, da si želi povečati družino. Leta 2010 je za revijo Gala razkrila, da si želi imeti še kakšnega otroka, ne glede na to, ali bo njen biološki ali posvojen.