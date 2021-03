Katherine Heigl uspešno prestala operacijo

Katherine Heiglje pred dnevi na družbenih omrežjih delila video, na katerem sta z možem Joshem Kelleyjem obiskala bolnišnico, a takrat ni razkrila, da bo potrebovala operacijo.

Oboževalce je zdaj kar malo presenetila, ko je objavila tri fotografije, ki so nastale po posegu. Na prvi lahko celo vidimo, da sedi na postelji in nosi opornico. Povedala je, da je bila operirana in da so ji v vrat zaradi hernije diska oziroma poškodbe medvretenčne ploščice vstavili dve ploščici iz titana.

Kljub okoliščinam je pokazala, da ima smisel za humor: "Dva titanovi ploščici sta zdaj v mojem vratu in verjetno lahko po novem na glavi stojim ure in ure ... Ne bom še poskusila, ampak dajte mi nekaj mesecev in presenetila vas bom!!!"