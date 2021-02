Katherine Heigl: V zasebnem življenju sem Katie

Katherine Heigl ima raje, če jo kličejo po drugem imenu, in sicer krajše ''Katie''. Zvezdnica, ki te dni promovira svojo novo serijo Firefly Lane,je pojasnila, zakaj je temu tako in da jo v zasebnem življenju nikoli ne kličejo ''Katherine''.

"Nihče me ne kliče Katherine. Sliši se veliko bolj prefinjeno, kajne? Kot odrasla oseba z imenom Katherine," je Katherine povedala v pogovorni oddaji voditeljiciDrew Barrymore. "Pomaga mi, da svoje delo ločim od sebe, če je to smiselno. Preprosto sem ga morala sprejeti."

Katherine in Drew sta se pogovarjali o imenu Katherine, ko je Drew omenila, kako je z oskarjem nagrajena igralka Anne Hathaway nedavno razkrila, da ima raje, da jo kličejo ''Annie''.

"Mislim, da se ime Katherine sliši tako kraljevsko ... in potem je 'Katie' zelo ljubko in veselo," je dejala Drew, 42-letna igralka pa je dodala:"Zdi se mi, da se lahko predstavim kot Katherine, ko je to potrebno, toda večino časa sem samo Katie."

Spomnimo, da je Katherine leta 2010 zapustila serijo Talenti v belem (Grey's Anatomy). Neuradno zaradi sporov, uradno pa zato, da bi se posvetila materinstvu (leta 2009 je z možem, glasbenikom Joshem Kelleyjem posvojila južnokorejsko deklico). Te dni je o odhodu dejala:"Pravzaprav ne obžalujem, da sem odšla iz serije Talenti v belem - naredila sem to zase in za svojo družino," je izrazila in dejala, da ji je to omogočilo kakovostno preživljanje časa s hčerko Naleigh.