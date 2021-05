Katherine Schwarzenegger meni, da je Chris Pratt zelo dober mož

Katherine Schwarzenegger je prejšnje poletje prvič postala mamica. O tem, kako uspešno skupaj z možem, igralcem Chrisom Prattom, krmarita skozi težave, ki jih prinaša starševstvo, je spregovorila v videoposnetku, ki je del njene pogovorne serije na družbenem omrežju Instagram. Pisateljica je pohvalila svojega moža, da je njen največji navijač in podpornik.

31-letna Katherine Schwarzenegger, ki je avgusta povila prvega otroka, je o tem, kako je biti mati, spregovorila v videoposnetku in ga objavila na družbenem omrežju Instagram. Tematiko je izbrala glede na bližajoči se materinski dan, ki ga Američani praznujejo maja. Hči nekdanjega guvernerja Kalifornije in igralca Arnolda Schwarzeneggerja in novinarke Marie Shiver je pohvalila svojega moža, igralca Chrisa Pratta, ki ji ob vseh izzivih in zmagah materinstva trdno stoji ob strani.

Pisateljica in avtorica video serije BDA (Before, During & After) Baby, ki jo objavlja na družbenem omrežju, je med pogovorom z britanskim modelom in prav tako novopečeno mamico Iskro Lawrencedejala: "Moj mož me je vedno zelo podpiral in spodbujal. Ko pogleda najino hčer Lylo, mi reče 'Si lahko predstavljaš, da lahko ti, tvoje telo, hrani tega otroka?'" Pratt se sicer ne srečuje prvič s starševstvom, saj ima z nekdanjo soprogo, Anno Faris, 8-letnega sina Jacka.

Schwarzeneggerjeva je ob tej priložnosti spregovorila tudi o težavah, s katerimi se srečujejo mlade mamice. Dejala je, da je družba zelo kritična in izvaja velik pritisk na ženske po porodu. Te bi se morale takoj po porodu vrniti v formo in izgubiti pridobljene kilograme. Ob tem je znova pohvalila moža, ki se zaveda, da gre žensko telo med nosečnostjo in po njej skozi velike spremembe.

"Pomembno se mi zdi, posebej po rojstvu otroka, ko se mora ženska vrniti v formo, da se zavedamo, da ko ženska doji otroka, mora, kot moj mož pravi, 'jesti, da zmagamo'. Pomembno je, da mati zadosti je, da lahko nahrani tudi svojega otroka,"je še povedala Katherine. "Pomembno si je zapomniti, da za veliko žensk to, kar jedo in kako ravnajo s svojim telesom, vpliva tudi na količino mleka, ki ga telo proizvede." Med pogovorom je razkrila še, da se poskuša čim manj obremenjevati s tem, koliko dekličinih stvari je razmetanih po hiši in da sprejema materinstvo.