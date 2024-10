Katherine Schwarzenegger možu: Upam, da ne rodim, preden prideš domov

Ko je 34-letnica nedavno gostovala v oddaji Today , se je Chris v oddajo vključil preko video klica. "Pogrešam te, kako se počutiš?" jo je vprašal 45-letnik, hčerka legendarnega Arnolda Schwarzeneggerja pa mu je odgovorila, da je dobro in da upa, da ne bo rodila, preden se vrne. "To bi bilo super," je dejal zvezdnik, ki si očitno želi prisostvovati pri rojstvu svojega tretjega otroka.

Katherine in Chris sicer pričakujeta njunega tretjega skupnega otroka, saj sta že starša dveletni Eloisi Christini in štiriletni Lyli Marii. Igralec ima iz zakona z nekdanjo ženo Anno Faris še 12-letnega sina Jacka. Katerega spola pa bo novi član družine? "Ne veva, ali bo fantek ali punčka. Sam sicer slutim, kaj bo, a ne bom povedal javno, saj če se motim in potem otrok vidi ta intervju, ga to lahko zmede," je povedal ponosni oče.