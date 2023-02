Katherine Schwarzenegger o možu Chrisu Prattu: Ko sva se spoznala, me ni povabil ven

Katherine Schwarzenegger je med gostovanjem v eni izmed televizijskih oddaj razkrila, da je njen mož Chris Pratt ni povabil na zmenek, ko sta se spoznala. Pisateljica, ki je z igralcem poročena od leta 2019, je obenem priznala, da sta se prvič videla v cerkvi in da se ni spodobilo, da bi jo povabil ven. 33-letnica je v pogovoru voditeljici Drew Barrymore, ki je trenutno samska, celo predlagala, da za ljubezensko posredovalko izbere njeno mamo Marie Shriver.

"Ko sva se spoznala, me ni povabil ven," je o prvem srečanju s svojim sedanjim možem Chrisom Prattom spregovorila Katherine Schwarzenegger. "Spoznala sva se v cerkvi. Ni bilo najbolj primerno, da me povabi na zmenek," je še povedala pisateljica in dodala, da so ljudje vedno znova presenečeni, ko jim pove to zgodbo.

icon-expand Katherine Schwarzenegger in Chris Pratt sta poročena od leta 2019. FOTO: Shutterstock

33-letnica je o prvem srečanju z zvezdnikom govorila med gostovanjem v The Drew Barrymore Show. Čeprav na vprašanje slavne voditeljice Drew Barrymore, kako je vedela, da je Chris pravi moški zanjo, ni odgovorila, je igralki ponudila svojo mamo kot ljubezensko posrednico. "Moja mama je rada posredovalka in z veseljem te bo spoznala z novim moškim. To ji je v ponos," je o svoji mami Marie Shriver povedala pisateljica. Prav 67-letnica naj bi bila tista, ki je Katherine predstavila igralca.