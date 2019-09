Schwarzeneggerjeva o zakonu s Prattom: Počutim se blagoslovljeno

29-letna Katherine Schwarzenegger in 40-letni igralec Chris Pratt , ki sta se poročila junija letos , sta več kot očitno v zakonu srečna. Katherine je namreč za Extra dejala, da je bila celotna poročna izkušnja zelo lepa in dodala: "Najbolj pomembno je, da imam dovolj sreče, da sem poročena s tako izjemnim moškim in počutim se blagoslovljeno."

Odkar sta se poročila, so ju mnogi opazili na številnih zmenkih, večkrat pa so ju tudi videli, kako uživata v družbi s Chrisovim sedemletnim sinom Jackom Prattom, ki ga ima igralec z nekdanjo ženo Anno Faris.

Chris in Katherine sta v razmerju od lanskega junija, po letu dni zveze sta se poročila pred družino in prijatelji v luksuznem kalifornijskem letovišču San Ysidro Ranch. Med povabljenci sta bila nevestina starša Maria Shriver in Arnold Schwarzenegger, ki sta se ločila leta 2011, ter igralčevi zvezdniški kolegi, med njimi tudi igralec Rob Lowe, s katerim sta skupaj igrala v seriji Parki in rekreacija, in James Gunn, režiser filma Varuhi galaksije, v katerem je ženin odigral glavno vlogo.