Katherine Schwarzenegger: Očeta sem prosila, da me ne vozi v šolo

"Spomnim se trenutka, ko sem spoznala, da sem drugačna od sošolcev," je v oddaji The Nikki and Brie Show priznala Katherine Schwarzenegger . 33-letnica je kot hči slavnega Arnolda Schwarzeneggerja na lastni koži občutila, kaj pomeni, da je tvoj oče zvezdnik. A to ji ni bilo najbolj všeč, še več, bilo ji je celo nerodno, saj ni želela izstopati.

V oddaji je razkrila, katera situacija ji je dala vedeti, da je njen oče slaven. "Moj oče me je v šolo pripeljal z velikim džipom znamke Hummer. Ni imel oken, vrat in strehe. Bila sem kar malo užaljena, da sem se vozila v takem avtomobilu," je priznala zvezdnica in dodala, da je zato očeta prosila, naj je ne vozi več v šolo. "Prosila sem ga, če lahko greva naslednjič z enoprostorcem ali pa da me odloži ulico pred šolo, da me drugi ne bi videli," je še razkrila.