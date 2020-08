Katherine Schwarzenegger je po porodu srečna, a tudi izčrpana

Katherine Schwarzenegger Pratt in Chris Pratt sta se pred dnevi razveselila hčerke Lyle Marie. Po besedah anonimnega vira se Katherine odlično počuti in se že veseli vseh dni, ki jih bo preživela v družbi hčerke in soproga. V veliko pomoč pa ji je predvsem to, da ima igralec že izkušnje z vzgojo otrok in očetovstvom.

"Navdušena sva nad rojstvom hčerke. Tako mama kot dojenčica se odlično počutita. Izjemno smo blagoslovljeni! Z ljubeznijo, Katherine in Chris," je ponosni očka Chris Prattsporočil veselo novico na Instagramu tudi v imenu 30-letne Katherine Schwarzenegger, hčerke Arnolda Schwarzeneggerja. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Nekaj več pa je sedaj za portal People povedal vir blizu zaljubljencema:"Vsi se odlično počutijo. Odkar so prispeli domov iz bolnišnice, zakonca ne želita zapustiti doma. Z otrokom skušata ustvariti trdno vez in se dobro spoznati. Lyla je čudovita." PREBERI ŠE Katherine Schwarzenegger in Chris Pratt dobila hčerko "Kat je še vedno utrujena, a obožuje svojo novo vlogo. Tako je pozitivna in navdušena nad celotno izkušnjo. Zelo rada vidi Chrisa z njuno deklico. Res je dober oče. To je tudi ena od stvari, ki Katherine ogromno pomeni: Chris zelo rad opravlja očetovsko vlogo,"je še dodal anonimen vir. Zaljubljenca sta že dlje časa vedela, da bosta dobila deklico in nad tem sta bila neizmerno navdušena."Kat med nosečnostjo ni imela težav in upa, da bo po porodu hitro okrevala. Vse kaže, da se bo vse dobro končalo. Trenutno je njena duša polna nenavadnih čustev. Je izjemno srečna, a malce utrujena in preobremenjena." icon-expand Katherine Schwarzenegger in Chris Pratt sta postala ponosna starša. FOTO: AP Chris je pred tem prekinil snemanje filma Jurassic World: Dominion, ker je želel biti prisoten ob rojstvu Lyle, hkrati pa je želel izkazati podporo svoji izbranki. "Kat se s tem, da ima Chris že izkušnje z vzgojo, tolaži," je še povedal vir o igralcu, ki ima z nekdanjo ženo Anno Faris osemletnega sina Jacka.