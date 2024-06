Katherine Schwarzenegger pričakuje tretjega otroka

Zaljubljenca imata skupaj dveletno hčerko Eloise Christino in triletno Lylo Mario, zvezdnik filmov Marvel pa ima iz zveze z igralko Anno Faris še 11-letnega sina Jacka. Da si želi veliko otrok, je pred leti Katherine že javno priznala. "Prihajam iz velike družine, zato mi je všeč ideja, da imam okoli sebe veliko otrok in veliko družino," je leta 2022 v intervjuju za Us Weekly povedala zvezdnica in dodala: "Kar koli ima Bog v načrtu za nas, bomo storili."