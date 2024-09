Kathy Bates: Po nastopu v grozljivki sem težko dobila zmenek

"Ali veste, kako težko je bilo dobiti zmenek po Miseryju?" se je pošalila zvezdnica, ki je leta 1991 prejela oskarja za najboljšo igralko za vlogo Annie Wilkes v filmski adaptaciji Misery Stephena Kinga. Igrala je zlobno medicinsko sestro, ki igralca Jamesa Caana po prometni nesreči "ozdravi".

Zvezdnica je nedavno razpravljala o tem, kako se je njena kariera spremenila po tako uspešni vlogi, in za Variety povedala, da je vedela, preden je izbrala to kariero, da bo potrebovala nekaj časa, da bo našla pravo vlogo."Moram reči, da sem zadovoljna sama s seboj. Namreč imam prijateljice, ki so bile lepotice in so morale zaradi starosti prenehati delati. V tem primeru sem tako lahko delala dlje, ker nisem bila videti tako kot one," je dejala in dodal:"Mislim, da vloge v Misery ne bi dobila, če bi bila lepotna kraljica."