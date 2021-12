Kathy Griffin: Odstranili so mi del levega pljučnega krila

Kimmel je Kathy vprašal, ali je zdravnikom uspelo odstraniti vse rakave dele, kar je komedijantka potrdila. "Ja. Nimam več raka. Ne vem, zakaj sem imela tumor. Nikoli nisem kadila, ampak imela sem ga deset let. Odstranili so ga."

V oddaji je bilo slišati, da ima zvezdnica zaradi operacije spremenjen, nekoliko višji glas, na kar je opozoril tudi voditelj . "Ne boš verjel, ampak imela sem operacijo. Nikoli nisem kadila, a dobila sem pljučnega raka. Avgusta so mi odstranili polovico levega pljučnega krila. Ne šalim se," mu je pojasnila Kathy in dodala, da se je njen glas začasno spremenil zaradi intubacije (vstavljanje cevi v sapnik), ki je vplivala na njene glasilke.

Na koncu pogovora je 61-letnica opisala njen obisk pri zdravniku. "Odšla sem k njemu in opisal je, kako odstranijo pljučno krilo. Rekel je: 'Je kot balon. To naredimo laparoskopsko. Počimo ga, nato pa odstranimo in videti je kot uporabljen kondom,'" se je pregleda spominjala Kathy in ponosno dodala, da ji je zdravnik dejal, da lahko njun pogovor uporabi za svoje stand-up nastope.