Kathy Griffin po diagnozi raka rojstni dan slavila na poseben način

"Moj rojstni dan je! 61 in seksi," je ob objavljenem videoposnetku, na katerem pleše na balkonu, zapisala Kathy Griffin , ki je 4. novembra praznovala 61. rojstni dan. Pod objavo so se vsuli številni komentarji, v katerih so ji sledilci zaželeli vse najboljše ob osebnem prazniku.

Med zdravljenjem raka je Griffinova ohranila svoj smisel za humor, po katerem je postala znana. Letošnji rojstni dan je proslavila, potem ko je avgusta razkrila, da so ji diagnosticirali raka na pljučih prve stopnje, čeprav ni nikoli kadila. Povedala je, da so bili njeni zdravniki "zelo optimistični", ko se je pripravljala na operacijo, s katero so ji zaradi bolezni odstranili polovico levega pljučnega krila.

Kasneje se je zvezdnica oglasila na družbenih omrežjih in sporočila, da je bila operacija uspešna: "Če sem iskrena, je bila ta operacija raka malo večji zalogaj, kot sem pričakovala. Nocoj bo moja prva noč brez uspavalnih protibolečinskih zdravil. Pozdravljen, paracetamol, moj novi najboljši prijatelj!" je zapisala na Instagramu.

"Nazadnje sem bila v bolnišnici junija 2020, ko sem si poskušala vzeti življenje in pretiravala s predpisanimi tabletami," je dodala Griffinova. "Več kot leto dni sem čista in nisem zaužila nobenih zdravil, ki so bila zame kot droga. Zdaj vem, da lahko počnem vse, kar hočem, brez teh hudičevih tablet. Veste, kaj? Bolj kot raka se bojim zdravil in odvisnosti. Torej mislim, da bom v redu."