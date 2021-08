Kathy Griffin zbolela za rakom na pljučih

V nadaljevanju je zapisala: " Zdravniki so zelo optimistični, saj je (rak) v prvem stadiju in na levi strani pljuč. Upam, da po vsem tem ne bo potrebne kemoterapije ali obsevanja in bom lahko normalno dihala. Morala bi biti pokonci in spet hoditi naokrog v enem mesecu ali manj. Štiri leta so minila, poskušala sem se vrniti na delo, vas nasmejati in zabavati, vendar z menoj bo vse v redu."

Ameriška komičarka in igralka Kathy Griffin je na družbenih omrežjih delila novice, da gre na operacijo, pri kateri ji bodo odstranili polovico pljuč. Njena prognoza je na srečo obetavna. "Druščina, nekaj vam moram povedati. Imam raka. Grem na operacijo, da mi odstranijo polovico leve strani pljuč. Ja, imam pljučnega raka, čeprav nikoli nisem kadila!" je Kathy iskreno zapisala in svojo objavo delila na družbenih omrežjih.

Ob vsem tem je še dodala, da je že bila cepljena proti covidu-19: "Posledice necepljenja bi bile še hujše. Hodite redno na zdravniške preglede. To vam bo rešilo življenje." Na njen zapis se je odzvalo že kar nekaj njenih sledilcev in oboževalcev, ki so ji v tem težkem obdobju poslali spodbudne misli in želje.

Zvezdnica je v leto 2020 vstopila poročena, saj sta si z dolgoletnim izbrancem Randyjem Bickom izmenjala poročne zaobljube. Griffinova je veselo novico razkrila v prikupnem videoposnetku, v katerem sta bila zaljubljenca oblečena v svečana oblačila. Za zvezdnico je to drugi zakon, pred tem je bila poročena s podjetnikom, razšla sta se leta 2005 po štirih letih zakona.

Kathy je bila sicer ena izmed zvezdnikov, ki je bila na začetku pandemije marca lani hospitalizirana zaradi koronavirusa. Julija 2017 si je Griffinova pobrila glavo v podporo svoji sestri Joyce, ki je takrat hodila na kemoterapijo, s katero je premagovala raka. Joyce je umrla nekaj mesecev kasneje, septembra 2017, stara 65 let. Leta 2014 je Kathy zaradi raka izgubila tudi starejšega brata Garyja, ki je umrl za rakom požiralnika v 4. stadiju, star 63 let. Njena mama Maggie, ki so ji januarja 2019 diagnosticirali demenco, pa je umrla marca lani.