Katie Holmes in Emilio Vitolo s prvo skupno fotografijo potrdila zvezo

"Najbolj izjemna, prijazna, najlepša oseba. Vsakič, ko te vidim, imam na ustih nasmeh. Vse najboljše! Ljubim te!" je Vitolo zapisal pod fotografijo. Čustva so seveda obojestranska, saj je slavljenka pod fotografijo komentirala: "Najlepša hvala, ljubezen moja. Tudi jaz te ljubim." Njegovo objavo pa je delila tudi na svoj profil, kjer ima dva milijona sledilcev, in sicer v Instagramovo zgodbo.

Govorice, da sta par, so se prvič pojavile septembra, ko so ju fotografi ujeli v objektiv med sprehodom po New Yorku, ko sta se držala za roke. Kasneje sta se še večkrat pustila ujeti v objektiv v javnosti, a o zvezi nista spregovorila vse do danes.

Katie je po končanem razmerju z igralcem Tomom Cruiseom, s katerim je bila poročena med letoma 2006 in 2012, postala zelo zadržana in še posebej previdna, ko beseda nanese na njeno zasebnost. Nekdanja zakonca imata skupaj 14-letno hčerko Suri. Po ločitvi od Toma se je Katie leta 2013 spustila v razmerje z Jamiejem Foxxom. Svojo zvezo sta na začetku prikrivala, ker nista želela pritegniti prevelike pozornosti, kmalu pa se ju je prijel sloves enega najskrivnostnejših parov v Hollywoodu. Temu pritrjuje tudi dejstvo, da sta se po rdeči preprogi prvič skupaj sprehodila šele lani, nekaj dni pred razhodom.