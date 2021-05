Katie Holmes in Emilio Vitolo sta se razšla

Katie Holmes in Emilio Vitolo po razhodu ostajata prijatelja.

Par je svojo zvezo uradno potrdil decembra na Katiejin rojstni dan. Sloviti newyorški kuhar je na svojem profilu delil njuno skupno črno-belo fotografijo, na kateri sta oba prešerno razpoložena, medtem pa mu slavljenka sedi v naročju. "Najbolj izjemna, najprijaznejša, najlepša oseba. Vsakič, ko te vidim, imam na ustih nasmeh. Vse najboljše! Ljubim te!" je Vitolo zapisal pod fotografijo. Čustva so bila seveda obojestranska, saj je slavljenka pod fotografijo komentirala: "Najlepša hvala, ljubezen moja. Tudi jaz te ljubim."

42-letno Katie Holmes in 33-letnega Emilia Vitola so prvič skupaj opazili v javnosti septembra, ko sta bila na zmenku v njegovi družinski restavraciji Emilio's Ballato .

Igralkin tiskovni predstavnik je za Us Weekly potrdil njun razhod in izpostavil, da ostajata prijatelja.

"Dokler je trajalo, je bilo neverjetno, vendar sta na zelo različnih mestih v življenju. Emilio ničesar ne zameri. Njegovo življenje je v New Yorku," dodaja vir. "Katie komaj čaka, da se vrne na delo in da začne spet potovati."

"Razšla sta se že pred nekaj tedni, in to brez kakršne koli drame,'' je vir povedal za People o nekdanjih zaljubljencih, ki sta govorice o ljubezni prvič zanetila septembra lani.

Katie in Emilio sta še letošnji praznik zaljubljencev praznovala skupaj, saj je Katie objavila fotografijo čudovitega šopka rdečih vrtnic in zapisala:''Srečno valentinovo.''

Vir je zaPeopledecembra lani potrdil, da parček uživa v skupnih trenutkih. "Ker Katie ne dela, sta imela čas, da se resnično spoznata," je dejal vir. "Emilio misli, da bo njuna zveza v novem letu še naprej močna. Ko se bodo stvari normalizirale in se bo Katie vrnila na delo, bosta videla, kako in kaj. Za zdaj ves čas uživata skupaj v New Yorku."A žal se na koncu ni izšlo.