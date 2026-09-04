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Tuja scena

Katie Holmes pokazala osem let mlajšega partnerja

New York, 04. 09. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Katie Holmes pokazala devet let mlajšega partnerja

Katie Holmes svoje nove ljubezni ne skriva več. 47-letna igralka je ob rojstnem dnevu partnerja, osem let mlajšega umetnika Jasona Barda Yarmoskyja, prvič objavila njuno skupno fotografijo na Instagramu in mu namenila ljubeče voščilo. Par so sicer skupaj prvič opazili julija, od takrat pa sta se v javnosti pojavila že večkrat.

Katie Holmes je ob rojstnem dnevu svojega partnerja Jasona Barda Yarmoskyja naredila nov korak v njunem razmerju in zvezo prvič potrdila tudi na svojem Instagram profilu. "Vse najboljše najboljšemu med najboljšimi," je 47-letna igralka zapisala ob objavi dveh fotografij in označila newyorškega umetnika. Na prvi fotografiji se zaljubljenca smejita in z glavama naslanjata drug na drugega, igralka pa partnerja objema okoli pasu. Na drugi fotografiji je rojstnodnevna torta, obdana s prižganimi svečami.

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Zvezdnica je nekaj utrinkov praznovanja delila tudi na Instagramovi zgodbi. Na posnetku Jason med intimno večerjo upihne svečke na torti, medtem ko ga zbrani spodbujajo. Katie sedi ob njem, se mu nasmehne, nato pa se objameta.

Holmesovo in Yarmoskyja so skupaj prvič opazili 10. julija, ko sta se z roko v roki udeležila projekcije filma Vabilo v East Hamptonu. "Šepetal ji je na uho, ona pa se je smejala. Drug ob drugem sta delovala zelo sproščeno, ona pa je imela ves večer nasmeh na obrazu. Videti sta bila zelo prikupno," je takrat povedal vir in dodal, da je igralka med filmom v nekem trenutku glavo naslonila na njegovo ramo. Pozneje je oseba iz igralkinega kroga razkrila, da sta se igralka in umetnik spoznala na večerji in se hitro ujela. Kmalu zatem sta se odpravila na prvi zmenek. "Katie že od nekdaj privlačijo ustvarjalni ljudje. Rada je v družbi ljudi, ki so strastni do tega, kar počnejo. Rada se uči in doživlja nove stvari," je še povedala.

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Le nekaj dni po njunem prvem skupnem pojavljanju so ju znova opazili na večerji v središču Manhattna. Po besedah očividca sta bila med sprehodom po večerji nasmejana in sta se objemala. "Videti sta bila zelo srečna in zaljubljena," je povedal. Od takrat sta se skupaj pojavila že na več dogodkih. Avgusta sta se med drugim udeležila dogodka ob 45. obletnici kolekcije modnega oblikovalca Michaela Korsa, kjer sta z njim pozirala tudi za skupno fotografijo.

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