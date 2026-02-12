Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Katie Holmes prekinila molk po smrti dolgoletnega prijatelja

Los Angeles, 12. 02. 2026 18.40 pred 23 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Katie Holmes in James Van Der Beek v seriji Simpatije.

Igralka Katie Holmes je v slovo dolgoletnemu stanovskemu kolegu Jamesu Van Der Beeku napisala pismo, ki ga je delila s sledilci na družbenem omrežju Instagram. V čustvenem zapisu je "s težkim srcem" izrazila hvaležnost, da je lahko z njim ustvarjala spomine, ki jih nikoli ne bo pozabila. Katie in James sta skupaj zaigrala v seriji Simpatije (Dawson's Creek).

"Zelo sem hvaležna, da sem lahko delila delček Jamesove poti. Deliti prostor s svojo domišljijo je sveto – dihati isti zrak v deželi domišljije in zaupati, da so srca drug drugega varna v njihovem izražanju," je v pismu zapisala Katie Holmes, ki jo je serija Simpatije (Dawson's Creek) izstrelila med zvezde. S sledilci je delila fotografijo na roke napisanega pisma, v katerem je izlila svoja čustva.

"To so nekateri spomini, skupaj s smehom, pogovori o življenju, pesmimi Jamesa Taylorja – dogodivščine edinstvene mladosti. Pogum. Sočutje. Nesebičnost. Moč. Cenjenje življenja in dejanj, ki jih je treba sprejeti, da bi živeli življenje z integriteto, da je življenje umetnost – ustvarjanje čudovitega zakona, šest ljubečih otrok – pot junaka," se je spominjala pokojnega Jamesa Van Der Beeka, ki je umrl po bitki z rakom.

Preberi še Skrušena igralska zasedba kultne serije Simpatije: Boril si se tako dostojanstveno

"Žalujem za to izgubo s srcem, ki nosi resničnost njegove odsotnosti, in globoko hvaležnostjo za njegov pečat na njem. Kimberly in otrokom, vedno smo tukaj za vas. In vedno bomo tam, da vas obsipamo z ljubeznijo in sočutjem."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg Katie so se Jamesa na spletu spomnili tudi preostali soigralci iz serije. Ena prvih, ki se je odzvala na tragično vest in se od igralca poslovila, je bila Mary-Margaret Humes, ki je v seriji Simpatije upodobila Jamesovo mamo. "Redkokdaj ostanem brez besed ... danes je izjema. James, moj milostljivi bojevnik, bil si pogumen in si se proti vsem možnostim boril s tako tiho močjo in dostojanstvom," je pripisala njunima fotografijama. Dodala je, da so njuni zadnji pogovori, le pred nekaj dnevi, zdaj 'za vedno shranjeni v njenem srcu'."

Oglasila sta se tudi Kerr Smith in Busy Philipps. "Zelo sem hvaležen, da sem Jamesa lahko klical brat. Močno ga bom pogrešal. Počivaj v miru," je zapisal prvi, druga pa dodala: "Danes me globoko boli srce za vse nas ... za vsakogar, ki je poznal Jamesa in ga imel rad."

Preberi še Umrl je igralec James Van Der Beek

Smrt igralca je na spletu potrdila njegova žena, s katero sta povila šest otrok. Ob tem je prosila za spoštovanje zasebnosti v tem težkem obdobju.

Razlagalnik

James Van Der Beek je bil ameriški igralec, ki je zaslovel s svojo glavno vlogo v mladinski dramski seriji 'Simpatije' (Dawson's Creek), ki se je predvajala med letoma 1998 in 2003. V seriji je igral lik Dawsona Leeryja, ambicioznega mladega filmskega navdušenca, ki se sooča z izzivi odraščanja, ljubezni in prijateljstva v New Yorku. Po koncu serije je nadaljeval igralsko kariero v različnih filmih in televizijskih oddajah, pogosto v vlogah, ki so izkoriščale njegovo sposobnost prikazovanja kompleksnih čustvenih stanj.

Simpatije (Dawson's Creek) je bila ameriška mladinska dramska televizijska serija, ki jo je ustvaril Kevin Williamson. Serija je spremljala življenje skupine najstnikov v izmišljenem mestu Capeside v Massachusettsu. Osredotočala se je na njihove ljubezenske odnose, prijateljstva, družinske težave in osebne rasti, pogosto z izrazitim poudarkom na dialogih, ki so odražali intelektualne in čustvene dileme mladostnikov. Serija je postala kulturna ikona poznih 90. let in zgodnjih 2000. let ter lansirala kariere več mladih igralcev, med katerimi so bili Katie Holmes, James Van Der Beek, Michelle Williams in Joshua Jackson.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Katie Holmes James Van Der Beek smrt simpatije

Britanski muzej zbral štiri milijone za nakup obeska Henrika VIII.

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Za seboj pustil šest otrok
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Marmaduke Vanderpump je tu! Čustven poklon dedku
Marmaduke Vanderpump je tu! Čustven poklon dedku
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
zadovoljna
Portal
Anamaria z neverjetno postavo zgolj dva meseca po porodu
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Spoznajte dvojčka Žana in Jana iz Kmetije
Spoznajte dvojčka Žana in Jana iz Kmetije
vizita
Portal
Kako je kolorektalni rak zaznamoval življenje Jamesa Van Der Beeka
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
cekin
Portal
Razkrili, koliko slovenskih delodajalcev bo dvignilo plače
Regres: velik skok v letu 2026
Regres: velik skok v letu 2026
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
moskisvet
Portal
Mlada ameriška sankačica išče ljubezen v olimpijski vasi
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
dominvrt
Portal
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
10 imen za pse s čudovitim pomenom
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
voyo
Portal
Ukradeno življenje
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534