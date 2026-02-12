Katie Holmes prekinila molk po smrti dolgoletnega prijatelja

"Zelo sem hvaležna, da sem lahko delila delček Jamesove poti. Deliti prostor s svojo domišljijo je sveto – dihati isti zrak v deželi domišljije in zaupati, da so srca drug drugega varna v njihovem izražanju," je v pismu zapisala Katie Holmes , ki jo je serija Simpatije (Dawson's Creek) izstrelila med zvezde. S sledilci je delila fotografijo na roke napisanega pisma, v katerem je izlila svoja čustva.

"To so nekateri spomini, skupaj s smehom, pogovori o življenju, pesmimi Jamesa Taylorja – dogodivščine edinstvene mladosti. Pogum. Sočutje. Nesebičnost. Moč. Cenjenje življenja in dejanj, ki jih je treba sprejeti, da bi živeli življenje z integriteto, da je življenje umetnost – ustvarjanje čudovitega zakona, šest ljubečih otrok – pot junaka," se je spominjala pokojnega Jamesa Van Der Beeka , ki je umrl po bitki z rakom.

"Žalujem za to izgubo s srcem, ki nosi resničnost njegove odsotnosti, in globoko hvaležnostjo za njegov pečat na njem. Kimberly in otrokom, vedno smo tukaj za vas. In vedno bomo tam, da vas obsipamo z ljubeznijo in sočutjem."

Poleg Katie so se Jamesa na spletu spomnili tudi preostali soigralci iz serije. Ena prvih, ki se je odzvala na tragično vest in se od igralca poslovila, je bila Mary-Margaret Humes, ki je v seriji Simpatije upodobila Jamesovo mamo. "Redkokdaj ostanem brez besed ... danes je izjema. James, moj milostljivi bojevnik, bil si pogumen in si se proti vsem možnostim boril s tako tiho močjo in dostojanstvom," je pripisala njunima fotografijama. Dodala je, da so njuni zadnji pogovori, le pred nekaj dnevi, zdaj 'za vedno shranjeni v njenem srcu'."

Oglasila sta se tudi Kerr Smith in Busy Philipps. "Zelo sem hvaležen, da sem Jamesa lahko klical brat. Močno ga bom pogrešal. Počivaj v miru," je zapisal prvi, druga pa dodala: "Danes me globoko boli srce za vse nas ... za vsakogar, ki je poznal Jamesa in ga imel rad."