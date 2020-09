Katie Holmes ujeta na zmenku z osem let mlajšim

41-letna igralka Katie Holmes in osem let mlajši Emilio Vitolo sta si privoščila večerjo v mediteranski restavraciji Antique Garage na Manhattnu v New York. Medtem ko je Katie nosila kavbojke in majico brez rokavov, je 33-letni Emilio imel na sebi tudi kavbojke in belo majico. Zvezdnika sta si sodeč po fotografijah ob hrani privoščila vino in se ob sproščeni večerji zelo zabavala, saj sta imela nasmeh vse do ušes.