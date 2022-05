Katie Holmes v objemu mlajšega glasbenika

New York, 01.05.2022, 12:32 | Posodobljeno pred 6 minutami

Katie Holmes je po tem, ko se je lani po slabem letu zveze razšla s kuharskim mojstrom Emiliom Vitolom, srečo v ljubezni našla z deset let mlajšim grammyjevim nominirancem Bobbyjem Wootnom. Zaljubljenca so papraci ujeli v New Yorku, kjer svoje romance nista skrivala.