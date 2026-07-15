Katie Holmes z roko v roki z umetnikom Jasonom Bardom Yarmoskyjem

Katie Holmes in Jasona Barda Yarmoskyja so skupaj opazili na projekciji filma režiserke Olivie Wilde , The Invate , kot je za People povedal vir, pa je par deloval zaljubljeno. "Šepetal ji je na uho, ona pa se je smejala. Drug ob drugem sta delovala zelo sproščena, ona pa je bila ves večer nasmejana," je dejal očividec.

"Med projekcijo filma sta sedela skupaj, ona pa je svojo glavo naslonila na njegovo ramo. Bila sta zelo simpatična," je še povedal vir. Par se je nato skupaj odpravil na zabavo, kjer sta klepetala s prijatelji.

Čeprav so se v začetku leta pojavile govorice, da naj bi se zvezdnica sestajala z nekdanjim soigralcem Joshuo Jacksonom, pa so se te izkazale za neresnične, saj je zvezdnik filma Podle igre v zvezi z manekenko Olivio Burgess. Igralca sta sicer bila par med letoma 1998 in 1999.