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Katie Holmes z roko v roki z umetnikom Jasonom Bardom Yarmoskyjem

New York, 15. 07. 2026 12.57 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Katie Holmes

Igralko Katie Holmes, ki je zaslovela v seriji Simpatije, so nedavno opazili v družbi umetnika Jasona Barda Yarmoskyja, s katerim sta se držala za roke. Kmalu zatem so se pojavile govorice, da je nekdanja žena Toma Cruisa v novi zvezi. Igralka govoric ni potrdila.

Katie Holmes in Jasona Barda Yarmoskyja so skupaj opazili na projekciji filma režiserke Olivie Wilde, The Invate, kot je za People povedal vir, pa je par deloval zaljubljeno. "Šepetal ji je na uho, ona pa se je smejala. Drug ob drugem sta delovala zelo sproščena, ona pa je bila ves večer nasmejana," je dejal očividec.

Katie Holmes z roko v roki z umetnikom.
Katie Holmes z roko v roki z umetnikom.
FOTO: Profimedia

"Med projekcijo filma sta sedela skupaj, ona pa je svojo glavo naslonila na njegovo ramo. Bila sta zelo simpatična," je še povedal vir. Par se je nato skupaj odpravil na zabavo, kjer sta klepetala s prijatelji.

Čeprav so se v začetku leta pojavile govorice, da naj bi se zvezdnica sestajala z nekdanjim soigralcem Joshuo Jacksonom, pa so se te izkazale za neresnične, saj je zvezdnik filma Podle igre v zvezi z manekenko Olivio Burgess. Igralca sta sicer bila par med letoma 1998 in 1999.

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Ko se je njuna romanca zaključila, se je Holmesova poročila s Tomom Cruisem, aprila 2006 pa sta dobila hčerko Suri. Razšla sta se šest let pozneje, po ločitvi pa je bila Katie šest let v zvezi z igralcem Jamiejem Foxxom. Leta 2020 so jo povezovali z Emiliom Vitolom, leta 2022 pa z glasbenikom Bobbyjem Wootenom III.

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