Katie Holmes zaradi napake na odru Broadwaya tolažil soigralec Jim Parsons

Katie Holmes ima za seboj ogromno igralske kilometrine, vendar tudi njo včasih premaga trema. Igralka je v oddaji The Tonight Show z Jimmyjem Fallonom razkrila, da je nedavno na odru broadwajske predstave Our Town pozabila besedilo. 45-letna Holmesova trenutno igra gospo Webb v klasiki Thorntona Wilderja poleg Jima Parsonsa , Ephraima Sykesa , Zoey Deutch in Richarda Thomasa .

"Bila sem sredi prizora in izrekla sem celotno vrstico razen zadnje besede in se je nikakor nisem mogla spomniti," je priznala in dodala: "Nekaj sem si izmislila, a ni imelo smisla, potem pa sem tako zardela ... In postala sem vznemirjena, tako da sem zatem zelo hitro povedala svoje besedilo in odšla z odra."

Holmesova je voditelju Jimmyju Fallonu povedala, da je malce vraževerna, saj rada trikrat preleti vse svoje vrstice, preden stopi na oder. Tokrat ni in zgodila se je katastrofa. Po predstavi jo je potolažil 51-letni Parsons. "Jim me je potem objel. Rekel je: Še nikoli nisem videl nikogar tako hitro izgovoriti svoje besede in se odstraniti," je povedala zvezdnica in dodala, da tudi ostali igralski ekipi ni bilo vseeno, a da je to del nastopanja na Broadwayu.