Katie Price imela prometno nesrečo

Predstavnik reševalcev pa je v izjavi za medije dejal: "Na kraj dogodka je prispela ekipa reševalnega vozila, eno osebo so pregledali in oskrbeli, preden so jo odpeljali v bolnišnico."

"43-letno žensko so aretirali zaradi suma, da je prekoračila zakonsko dovoljeno stopnjo alkohola in drog v krvi, ter so jo odpeljali v bolnišnico na preiskavo. Cesta je bila zaradi sanacije vozišča začasno zaprta."

"Danes bi se naši najhujši strahovi skoraj uresničili. Kot družina smo in bomo še naprej pomagali Kate, da bo dobila pomoč, ki jo potrebuje. Upamo, da bo spoznala, da se sama ne more spoprijeti s svojimi težavami. Vljudno prosimo, da dajo mediji in širša javnost Kate čas in prostor, ki ju potrebuje, da poišče potrebno zdravljenje. Upamo, da se bo vrnila Kate, ki jo poznamo in ljubimo kot mater, hčer in sestro."

Družinski člani so priznali, da so zaradi nje zaskrbljeni in da se zavedajo, da svoje življenje živi javno, toda upajo, da bo v tem težkem življenjskem obdobju našla pravo pot. "Ne prosimo za sočutje ‒ želimo samo potrditev, da Kate ni dobro," so še zapisali in dodali, da jih tolažijo številna sporočila, v katerih oboževalci izkazujejo svojo podporo in ljubezen do njihove Katie, ter da ji jih bodo posredovali v upanju, da jo bodo vsa ta pozitivna sporočila spodbudila.

Novica o nesreči je javnost dosegla dan po tem, ko je Katie spregovorila o težavah, s katerimi se sooča, ker zaradi odvzema vozniškega izpita ne more obiskati 19-letnega sina Harveyja, ki je invalid in trenutno študira.

V oddaji Good Morning Britain je v ponedeljek povedala: "Harvey je zdaj v Cheltenhamu, ves čas me kliče in pravi: 'Mami, pogrešam te, potrebujem tvoje poljubčke in objeme,' zato je precej težko. Vozniško dovoljenje bom dobila šele decembra, zato ne morem kar švigniti v avtu in se odpeljati tja, pa še blizu ni."