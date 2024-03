Katie Price mlade ženske svari pred posledicami lepotnih popravkov

"Nisem začela popravljati svojega obraza, dokler nisem bila v svojih 40. letih. Imela sem operacijo prsi, vendar nisem imela niti polnil," je dejala in ob tem mlada dekleta opozorila, da je to škodljivo za njihova telesa. "V svojih 20. letih tega spoloh nisem počela. Zdi se mi, da so sedaj vsi videti kot vesoljci," je še dodala.

Price je v pogovoru za podkast How To Fail With Elizabeth Day dejala: "Nisem imela botoksa, dokler nisem bila stara 27 ali 28 let. Ustnice sem si dala popraviti, ko tega postopka še niso obvladali, zato sem bila videti kot raca. Potem pa sem se sprostila glede tega. Sedaj pa so vsa dekleta videti enako. Kakšna bodo šele, ko bodo v mojih letih?"

Manekenka, ki ima pet otrok, je dodala, da je njen proces okrevanja po lepotnih posegih otroke odvrnil od tega. "Ljudje se ne zavedajo, da ko imaš operacijo in podobne posege, vidiš samo prej in po njej, ne vidiš pa vmesne faze – bolečino, čiščenje, šivanje in posteljo. Zato bi rada ljudi poučila o tem, kako škodljivo je to za telo. Dobila sem veliko protibolečinskih tablet. Zavedem se, da sem se sama odločila za to, a sedaj sem starejša," je še dodala.