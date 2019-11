Katie Price na višjem sodišču v Londonu razglasila osebni bankrot

41-letna medijska osebnost in nekdanji model Katie Price , ki je bila zaradi številnih lepotnih popravkov (za katere je odštela na tisoče evrov), pogosta tema številnih tujih tabloidov, je na višjem sodišču v Londonu razglasila osebni bankrot.

Priceova, ki je kot model z imenom Jordan zaslovela v 90 letih, je po poročanju nekaterih tujih medijev v preteklosti posedovala premoženje v višini približno 40 milijonov evrov. Pozornost je med drugim pritegnila tudi zato, ker je bila ena prvih modelov, ki so se odločili za povečanje prsi.

Preteklo leto je Katie s svojimi upniki sklenila poseben dogovor o odplačevanju dolga, imenovan individualni prostovoljni dogovor (ameriško IVA). Nadzornik njene solventnosti je dejal, da se resničnostna zvezdnica ni držala pogojev njihovega sporazuma, zdaj pa bodo nadzor nad njeno lastnino in zadevami v zvezi s premoženjem prevzeli za omenjeno zadevo pristojni organi.

V svoji dosedanji karieri se je poleg modelinga in resničnostnih šovov preizkusila tudi na literarnem področju in izdala avtobiografsko delo Being Jordan. Osebnega bankrota zaenkrat ni komentirala.