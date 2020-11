Katie Price po operaciji spet na nogah

Štiri mesece po nesreči se lahkoKatie Pricespet sama postavi na noge, naredila pa je tudi že prve korake brez opore in pomoči druge osebe, kar je zagotovo velik uspeh. V zadnjih mesecih ji je ob strani ves čas stal njen izbranec, ki je niti za trenutek ni pustil same in ji je pomagal pri gibanju.

Prejšnji teden je Katie prispela v londonsko bolnišnico Chelsea in Westminster, kjer so ji zdravniki dali zeleno luč, da lahko hodi. Sicer jo do popolnega okrevanja čaka še dolga pot, a z močno voljo in vztrajnostjo ji bo verjetno uspelo.

Spomnimo, da je 42-letnica v nesreči avgusta utrpela zlom obeh nog, nato pa je imela čez nekaj dni večurno, zahtevno operacijo, pri kateri so ji morali naravnati zlomljene kosti.