Katie Price pokazala obraz po zadnji lepotni operaciji

41-letna Katie Price, ki je do sedaj prestala mnoge kozmetične popravke in lepotne operacije in še meseca maja letos izrazila strah, da bi ji lahko zaradi vseh posegov odpadla ušesa, je ponovno odšla pod nož. Tokrat z zaročencem Krisom Boysonom in sicer v Turčijo, odkoder so v javnost pricurljale tudi fotografije njenega vidno otečenega obraza. Ameriški model in igralka po zadnjem lepotnem posegu še vedno okreva in čaka, da ji bodo odstranili vse šive, njen obraz pa je po vseh prestanih operacijah skoraj neprepoznaven.