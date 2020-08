Katie Price uspešno prestala šesturno operacijo

Katie Price , ki si je pred tedni zlomila gležnja in stopala, je uspešno prestala operacijo. Zdravniki so jo opozorili, da bo okrevanje zelo dolgo in da lahko traja tudi več mesecev, ko bo lahko znova stopila na noge.

42-letna zvezdnica se je oglasila na Instagramu, kjer se je svojim zvestim sledilcem zahvalila za vsa spodbudna sporočila in lepe želje ter jih obvestila o svojem zdravstvenem stanju. Med drugim je dejala, da so zdravniki morali opraviti več posegov, kot so sprva mislili.

"Za menoj je šesturna operacija. Na žalost je bilo potrebnih več posegov, ko so se lotili mojih stopal, kot so sprva mislili. Ampak imam srečo, da se bom nekega dne znova lahko postavila na noge," je zapisala pod fotografijo, na kateri leži v bolnišnici, ob njeni postelji pa je njen izbranec Carl Woods, ki se mu je še posebej lepo zahvalila, ker ji stoji ob strani. Dodala je, da je našla moškega, o katerem je pred njim lahko samo sanjala in da se zaveda, da bo z njim preživela preostanek svojega življenja.

Med drugim se je zahvalila tudi osebju londonske bolnišnice Chelsea Westminster, medicinskim sestram, zdravnikom in kirurgom ter jim izkazala spoštovanje za njihovo profesionalnost in odkritost.

Katie se po posegu ne bo smela premikati 14 dni, poroča The Sun."Zdravniki so ji predpisali dva tedna počitka, ko bo zapustila bolnišnico. Noge bo morala imeti dvignjene, ker bo tako imela najboljše možnosti za ozdravitev – to pa pomeni brez seksa in sprehajanja naokrog. Carl bo v bistvu ves čas njen negovalec – giblje se lahko samo takrat, ko gre na stranišče,"je povedal vir. Zdravniška priporočila bodo za zvezdnico pravi test, a je odločena, da jim bo prisluhnila in jih upoštevala.