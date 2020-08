Katie Price zlomila oba gležnja: šest mesecev prikovana na voziček

Britanska zvezdnica resničnostnih šovov Katie Price se trenutno mudi v Turčiji, kamor se je odpravila s svojim izbrancem, 31-letnimCarlom Woodsom, in otrokoma, 15-letnim Juniorom in 13-letno Princess. Zvezdnica se je med počitnicami v tematskem parku poškodovala in si na obeh nogah zlomila gleženj.

Zdravniki so ji rekli, da šest mesecev ne bo mogla normalno hoditi in da se lahko giba le s pomočjo invalidskega vozička, nujna bo tudi operacija. Kljub nesreči bo Katie z družino ostala v Turčiji, saj se je odločila, da bo ta čas kar se da najbolje izkoristila.

Z oboževalci je delila dopustniško fotografijo, kako leži na ležalniku pri bazenu, nogi pa ima v mavcu: "Še vedno bom uživala na soncu in se sončila."