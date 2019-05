Katie v strahu, da bi ji zaradi liftinga odpadla ušesa

40-letna britanska starleta Katie Price si je nedavno v Turčiji privoščila lifting obraza, dvig zadnjice, liposukcijo trebuha, popravili pa so ji tudi obrvi in veke. Obraz ji je po operaciji krepko zatekel, sama pa se je pošalila, da se boji, če se ji brazgotine zagnojijo, da ji bodo odpadla ušesa.

Katie Price je v strahu, da bi se ji okužile brazgotine po najnovejšem obraznem liftingu. FOTO: Profimedia

Britanska starleta Katie Price, nekoč poznana kot Jordan, nadaljuje s svojimi lepotnimi popravki, po katerih je poznana predvsem na Otoku in tudi širše. Katie je tako po nedavnih operacijah, ko si je privoščila popravke od glave do pete v Turčiji, menda "neprestano paranoična", da ne bi prišlo do vnetja njenih brazgotin od nedavnega liftinga obraza.

40-letna lepotica si je med drugim privoščila lifting obraza, dvig zadnjice, liposukcijo trebuha ... FOTO: Profimedia

"Njen obraz se celi zelo počasi. Njen imunski sistem je zelo oslabljen, zato je v nenehnem strahu pred vnetji, saj se ji je to zgodilo pri preteklih operacijah, tako na prsih kot obrazu. Skrbi jo, da se brazgotine okoli obraza ne celijo dovolj hitro, zato se je pošalila, da ji lahko odpadejo ušesa. Lase ima zato spete na vrhu glave, pazi tudi, da ji živali ne pridejo preblizu, saj so ji svetovali, naj se zavaruje pred umazanijo, ker bi se lahko okužila," so poročali viri.

... popravili pa so ji tudi obrvi in veke. FOTO: Profimedia