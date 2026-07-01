Katseye o odsotni članici: Nikakor ni šlo za raso

Poročali smo, da so članice globalne skupine Katseye nedavno prekinile molk o odsotnosti ene izmed članic. Sedaj so v svežem intervjuju za Vanity Fair ovrgle govorice, da je "začasen premor" Manon Bannerman povezan z barvo njene kože.

O pevki švicarsko-ganskih korenin so dejale: "Z zagotovostjo lahko rečemo, da v naši situaciji nikakor ni šlo za raso. To je v nasprotju z vsem, za kar se zavzemamo." Točnega razloga za odsotnost 24-letnice glasbeni založbi Hybe x Geffen, ki sta skupino ustvarili, nikoli nista podali. Ob novici, da Manon odhaja na začasen premor, sta zapisali le, da se bo 24-letnica umaknila iz "skupinskih dejavnosti, da bi se osredotočila na svoje zdravje in dobro počutje".

Ker je Bannerman nato na spletu večkrat poudarila, da je zdrava in da se počuti dobro, so uporabniki na spletu hitro začeli širiti različne teorije, od tega, da je Manon tarča rasizma s strani založb do tega, da se edina evropska predstavnica skupine odpravlja na solo pot. Skupino, ki je bila že v prvem letu delovanja nominirana za grammyja, sicer poleg Bannerman sestavljajo še Američanka venezuelskih korenin Daniela Avanzini, Južnokorejka Yoonchae, Filipinka Sophia Laforteza, Američanka indijskih korenin Lara Raj in Američanka kitajskih korenin Megan Skiendiel.

V intervjuju za Vanity Fair so pevke dejale, da z Manon "tu in tam" ohranjajo stike. "Najvarnejši prostor, ki smo ga imeli, je bil med nami šestimi. Ljudje preprosto nimajo pojma, kaj se dogaja. Preprosto ne. Med nami ni nič drugega kot ljubezen," so še poudarila dekleta, ki so odsotni članici pred dnevi javno voščila za rojstni dan.