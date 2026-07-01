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Tuja scena

Katseye o odsotni članici: Nikakor ni šlo za raso

Los Angeles, 01. 07. 2026 07.58 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Katseye

V javnosti še vedno odmeva odsotnost pevke Manon Bannerman iz skupine Katseye. Preostale članice, ki so pred dnevi o tem iskreno spregovorile za revijo Allure, so sedaj v pogovoru za Vanity Fair naslovile govorice, da je pevkin premor povezan z raso. "To je v nasprotju z vsem, za kar se zavzemamo," so bile jasne.

Poročali smo, da so članice globalne skupine Katseye nedavno prekinile molk o odsotnosti ene izmed članic. Sedaj so v svežem intervjuju za Vanity Fair ovrgle govorice, da je "začasen premor" Manon Bannerman povezan z barvo njene kože.

Manon Bannerman (tretja z leve) in ostale članice skupine Katseye.
Manon Bannerman (tretja z leve) in ostale članice skupine Katseye.
FOTO: AP

O pevki švicarsko-ganskih korenin so dejale: "Z zagotovostjo lahko rečemo, da v naši situaciji nikakor ni šlo za raso. To je v nasprotju z vsem, za kar se zavzemamo." Točnega razloga za odsotnost 24-letnice glasbeni založbi Hybe x Geffen, ki sta skupino ustvarili, nikoli nista podali. Ob novici, da Manon odhaja na začasen premor, sta zapisali le, da se bo 24-letnica umaknila iz "skupinskih dejavnosti, da bi se osredotočila na svoje zdravje in dobro počutje".

Ker je Bannerman nato na spletu večkrat poudarila, da je zdrava in da se počuti dobro, so uporabniki na spletu hitro začeli širiti različne teorije, od tega, da je Manon tarča rasizma s strani založb do tega, da se edina evropska predstavnica skupine odpravlja na solo pot. Skupino, ki je bila že v prvem letu delovanja nominirana za grammyja, sicer poleg Bannerman sestavljajo še Američanka venezuelskih korenin Daniela Avanzini, Južnokorejka Yoonchae, Filipinka Sophia Laforteza, Američanka indijskih korenin Lara Raj in Američanka kitajskih korenin Megan Skiendiel.

V intervjuju za Vanity Fair so pevke dejale, da z Manon "tu in tam" ohranjajo stike. "Najvarnejši prostor, ki smo ga imeli, je bil med nami šestimi. Ljudje preprosto nimajo pojma, kaj se dogaja. Preprosto ne. Med nami ni nič drugega kot ljubezen," so še poudarila dekleta, ki so odsotni članici pred dnevi javno voščila za rojstni dan.

Razlagalnik

Hybe Corporation je južnokorejsko zabavno podjetje, ki je postalo globalno prepoznavno predvsem kot agencija za skupino BTS. Podjetje je pionir t. i. K-pop sistema usposabljanja, ki vključuje intenzivno izobraževanje umetnikov na področju petja, plesa in nastopanja, preden ti sploh vstopijo na trg. Sodelovanje z ameriško založbo Geffen Records predstavlja širitev njihovega modela na zahodni trg, kjer združujejo korejske metode dela z globalnimi talenti.

Nagrade grammy so najprestižnejša priznanja v glasbeni industriji, ki jih vsako leto podeljuje ameriška Akademija za snemalno umetnost in znanost. Ustanovljene so bile leta 1959 in veljajo za glasbeni ekvivalent filmskega oskarja. Nominacija za grammyja predstavlja pomemben mejnik v karieri glasbenikov, saj potrjuje njihovo umetniško kakovost in vpliv na glasbeno sceno v preteklem letu.

Izraz 'globalna skupina' se nanaša na glasbene zasedbe, katerih članice prihajajo iz različnih držav in kulturnih okolij, njihov cilj pa je nagovarjanje mednarodnega občinstva. Takšne skupine pogosto uporabljajo večjezičnost in mešanje različnih glasbenih vplivov, s čimer želijo preseči regionalne meje. Njihov uspeh temelji na digitalni povezanosti in sposobnosti, da se identificirajo s poslušalci po vsem svetu, ne glede na njihovo geografsko lokacijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Katseye rasizem skupina članica Manon Bannerman

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