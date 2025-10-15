Romanca med ameriško pevko Katy Perry in kanadskim politikom Justinom Trudeaujem lepo cveti, je prepričan neimenovani vir, ki je spregovoril za znano ameriško revijo. Vezi naj bi se prepletale vse od poletja, ko so ju fotografi ujeli na večerji. "Povezala sta se na prijateljski in intelektualni ravni, razvila pa sta tudi izjemno privlačno vez. Romanca ima svoje prednosti."

Neimenovani vir je za revijo People spregovoril o cvetoči romanci med ameriško pevko Katy Perry in kanadskim politikom Justinom Trudeaujem. "V stikih sta ostala že od sredine poletja, vendar nista mogla preživeti veliko časa skupaj, predvsem zaradi njenega urnika," je pojasnil vir. "Tudi Justin je zaposlen in oba imata družinske obveznosti. Imata skupne interese. Oba jemljeta zmenke takšne, kot so. Ampak sta pa vsekakor že nekaj časa zaljubljena drug v drugega."

'Katy in Justin sta vsekakor že nekaj časa zaljubljena drug v drugega' FOTO: AP icon-expand

Da se med njima vsekakor nekaj plete, potrjujejo tudi fotografije strastnega poljubljanja na jahti v Santa Barbari v Kaliforniji. Oba se imata rada in se spoštujeta, poleg tega pa imata tudi romantično povezavo, je še dodal vir. "Justin misli, da je odlična. Povezala sta se na prijateljski in intelektualni ravni, razvila pa sta tudi izjemno privlačno vez. Romanca ima svoje prednosti."

Govorice o njuni domnevni zvezi se širijo že nekaj časa, vse odkar sta bila julija opažena med obedovanjem v Montrealu. Kasneje se je politik udeležil tudi njene razprodane turneje Lifetimes v Kanadi in, sodeč po posnetkih, ki so preplavili splet, na koncertu zelo užival.