Katy in Orlando zaradi 'sramotnega' poleta v vesolje v domnevnem sporu.

Neimenovani vir je angleškemu tabloidu Daily Mail zaupal, da sta se dolgoletna partnerja Katy Perry in Orlando Bloom zapletla v spor, povod za nestrinjanje pa naj bi ležal v zvezdniški odpravi v vesolje, katere del je bila tudi glasbenica. Orlando naj bi odpravo, ki je bila deležna številnih kritik, označil za 'sramotno' in 'neprijetno'.

"To jo je ranilo," je neimenovani vir zaupal tabloidu. "Seveda, da je bila užaljena. Predstavljajte si, da greste v vesolje, vaš partner pa nad tem ni navdušen." Vir je dodal, da je pevka od partnerja pričakovala več podpore. Poročanje tabloida se sicer ne sklada z besedami Perryjeve, ki je pred odpravo medijem zaupala, da ji partner stoji ob strani.

Zaradi domnevnega spora naj bi Katy Perry težko sprejela dejstvo, da se bo njen partner sam udeležil poroke Jeffa Bezosa in Lauren Sánchez, ki sta bila v veliki meri zaslužna za pevkin obisk vesolja. "Pritoževal se je zaradi odprave v vesolje, sedaj pa bo šel na poroko dveh oseb, ki sta to omogočili. Že tako se prerekata, ta poroka pa je sedaj še en faktor za kreganje. To so v resnici bolj njeni prijatelji, a na koncu bo on tisti, ki bo šel na poroko. Vztraja pri tem, da gre, kar je nadležno zanjo, saj si on ni blizu s parom," je še povedal vir. Spomnimo, Katy bo poroko morala zamuditi, saj se trenutno mudi na svetovni turneji.

To sicer ni prvič, da bi mediji poročali o težavah v raju med igralcem in glasbenico, ki sta se zaročila leta 2019 in imata skupaj hčerko, štiriletno Daisy.