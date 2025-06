Katy Perry 12-letnemu oboževalcu izpolnila srčno željo

Ko ga je Perry pripeljala na oder, je rekla: "Povej vsem, kdo si! Zvezda si!" Powers se ji je zahvalil in dodal: "O tem trenutku sanjam dobesedno od dneva, ko sem dobil vstopnice, in obstaja toliko ljudi, ki lahko to potrdijo. In Katy sem na Instagramu pošiljal sporočila od lanskega 1. oktobra. Obožujem Katy Perry!"

Perryjeva mu je nato predlagala, da zapleše na njen singel iz leta 2017, Swish Swish. Oder je nato spremenil v svoje osebno plesišče in številnemu občinstvu pokazal svoje najboljše plesne gibe.

Po končani točki je zvezdnica padla na kolena in se mu priklonila. "Adelajda, počutim se, kot da imaš zvezdo v rokah," je rekla množici, medtem ko je Keegan pomahal svojim novim oboževalcem. "Zaploskajmo temu neverjetnemu mladeniču," je dodala pevka.