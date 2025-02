Katy Perry bo v družbi Bezosove zaročenke obiskala vesolje

OGLAS

Kmalu bo v vesolje poletela že 11. odprava, katere del bodo znova tudi zvezdniški obrazi. Po igralcu Williamu Shatnerju in voditelju Michaelu Strahanu bodo vesolje obiskale pevka Katy Perry, voditeljica Gayle King in zaročenka Jeffa Bezosa Lauren Sanchez. Tokratno odpravo bodo sestavljale le ženske, omenjenim pa se bosta pridružili še znanstvenici Aisha Bowe in Amanda Nguyen.

Lauren Sanchez in Katy Perry FOTO: Profimedia icon-expand

Kot so v izjavi za javnost zapisali organizatorji, naj bi odprava izzvala posadkin pogled na Zemljo, jih opolnomočila in ustvarila trajen učinek, ki bo navdihoval generacije. 40-letna Perry je ena od najbolje prodajanih pevk vseh časov, na platformah s pretočnimi vsebinami pa so njeno glasbo poslušali več kot 115 milijardkrat. Kot je dejala, upa, da bo njeno potovanje v vesolje opogumilo njeno hčer in druge, da bodo tudi sami posegli po zvezdah, dobesedno in v prenesenem pomenu.