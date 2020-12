Katy Perry: Da bi prišla v klube, sem se pretvarjala, da sem Zooey Deschanel

Pevka, ki jo je Deschanelova upodobila v novem videospotu Not The End Of The World, je ob tem priznala, da se je tudi sama nekoč pretvarjala, da je priljubljena igralka. Pri sedemnajstih se je, preden je postala slavna, izdajala za kolegico, za katero mnogi pravijo, da ji je na las podobna. Tako si je zagotovila vstop v vse najboljše hollywoodske nočne klube in diskoteke.

Katy Perry in igralka Zooey Deschanelsta že od začetka pevkine kariere veljali za 'dvojnici' iz sveta zabave. Mnogi so ju pred leti le stežka ločevali, dejstva, da sta si izredno podobni, pa se je zavedala tudi Perryjeva, ki je podobnost obrnila sebi v prid. Kot znana igralka se je namreč v času, ko še ni prodrla na glasbeno sceno, predstavljala po hollywoodskih klubih in diskotekah.

icon-expand Katy Perry in Zooey Deschanel - zvezdniški dvojnici. FOTO: Profimedia

Zvezdnica je dolgoletno skrivnost priznala v pogovoru z igralko, tega pa je v živo prenašala na družbenem omrežju Instagram. Med sproščenim klepetom pa je bilo videti, da ta informacija igralke iz serije Novo dekle ni ravno presenetila. Katy je dejala, da se je trika posluževala v časih, ko se je šele preselila v Los Angeles in je pri sedemnajstih ni še nihče poznal. ''Vedno si mi ogromno pomenila in takrat, ko so mi ljudje govorili, da sem videti tako kot ti, mi je to izredno laskalo. Zato ti moram tole priznati v živo. Ko sem se preselila v Los Angeles, sem pogosto obiskovala klube. Ker sem želela priti v klub, denarja pa nisem imela, sem se pretvarjala, da sem ti, samo da so me spustili v notranjost,'' je priznala pop pevka.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zooey se je odobravajoče odzvala in priznala, da je za to skrivnost vedela že veliko prej: "Za to zadevo vem, saj so mi ljudje pogosto dejali, da so me videvali. Da sem z njimi celo vzpostavila očesni stik. Seveda sem vsakemu rekla, da to nisem bila jaz."Spominja se, da se je nato pričela spraševati, le kdo bi lahko bila ta Katy, njene geste pa je igralka sprejela kot kompliment. "Ko sem te spoznala, mi je močno odleglo, saj si zelo lepa in takrat sem si rekla - oh, hvala bogu!"

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zvezdnici sta sedaj dobri prijateljici, skupaj sta združili moči tudi v zadnjem videospotu Not the End of the World, ki ga je Perryjeva izdala pred dnevi, v njem pa nastopa 40-letna igralka, ki jo modri Nezemljani zamenjajo prav za Katy in ob tem načrtujejo njeno ugrabitev. Skladba je del zadnjega studijskega albuma z naslovom Smile.