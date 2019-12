Katy Perry dela načrte za leto 2020: želi si ustvariti družino

Glasbenici Katy Perry se je v letu 2019 zgodilo marsikaj dobrega. Zaročila se je, se pobotala s Taylor Swift in izdala pet pesmi, a se kljub temu veseli, kaj ji bo prineslo novo leto. Za People je namreč povedala, kakšni so njeni načrti za leto 2020.

"Želim si izboljšati življenje in ustvariti stalno ravnovesje," je dejala. "Veliko lepih osebnih stvari me čaka v prihodnosti, ki so zelo razburljive," je ostala skrivnostna, a razkrila, da si želi ustvariti družino.

Dejala je tudi, da se veseli božiča, vendar ne namerava poklanjati daril in tudi ne pričakuje, da bo kakšnega prejela. "Odrasli ne dajemo daril, ker gremo raje na počitnice. To je najboljše darilo. Gremo na dopust in jemo, diete damo na pavzo," je pojasnila. "Definitivno veliko pijemo in vsako leto nekam gremo," je izdala. Lani je bila z družino na Havajih, to leto pa bodo odšli nekam, kjer je sneg: "Naredili bomo malo spremembe ter šli morda tudi deskat in smučat. Jaz deskam."

Perryjeva je še dodala, da je božič edini čas, ko se njena desetčlanska družina zbere pod eno streho, zaradi česar se vsi počutijo mladostno in udobno. "Drug drugega spravljamo ob živce, a se dobro razumemo. Smo tipična družina," je zaključila.