Katy Perry delila prve skupne fotografije z Justinom Trudeaujem

Pop zvezdnica Katy Perry in nekdanji kanadski premier Justin Trudeau sta zdaj tudi na družbenem omrežju potrdila svojo zvezo. 41-letnica je delila serijo zasebnih fotografij in videoposnetkov s potovanja na Japonsko, na katerih pozira s Trudeaujem, s čimer je končala večmesečna ugibanja o njuni romanci.
Največ pozornosti je vzbudila fotografija, na kateri par nasmejan in objet pozira v objektiv. Eden od videoposnetkov, ki jih je delila, prikazuje par, ki skupaj uživa v obroku in si izmenjuje ljubeče poglede, na drugem pa sta se udeležila interaktivne umetniške razstave. "Trenutki s turneje v Tokiu in še več," je pripisala zvezdnica.
Perry je bila v minulih dneh na turneji po Japonski, v istem času pa se je tam mudil tudi njen izbranec, ki je obiskal japonskega politika. Pridružila se mu je tudi pevka, skupaj s Kishido in njegovo ženo pa so pozirali za fotografijo, ki jo je Trudeau objavil na družbenem omrežju.
Govorice o romanci med pevko in nekdanjim kanadskim premierjem so se prvič pojavile poleti, ko so ju opazili na zmenku v Montrealu. Katy je mesec pred tem prekinila zaroko z igralcem Orlandom Bloomom, Trudeau pa se je leta 2023 po 18 letih zakona ločil od žene Sophie Grégoire. Kot par sta se v javnosti prvič skupaj pojavila 25. oktobra, ko sta obiskala kabaretno predstavo v Crazy Horse Paris, da bi proslavila njen rojstni dan. Fotografi so ju ujeli, ko sta nasmejana in z roko v roki zapuščala gledališče.
