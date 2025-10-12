Katy Perry in Justin Trudeau sta se na jahti vroče poljubljala

Ameriška pevka Katy Perry in nekdanji kanadski premier Justin Trudeau sta bila ujeta med strastnim poljubljanjem na njeni jahti. Zvezdnica, ki se je pred meseci razšla z zaročencem in očetom svoje hčerke Orlandom Bloomom, je bila s politikom v zadnjih tednih opažena večkrat. Skupaj so ju ujeli na večerji, ločeni Kanadčan pa se je udeležil tudi njenega koncerta v sklopu turneje Lifetimes.