Tuja scena

Katy Perry in Justin Trudeau sta se na jahti vroče poljubljala

Santa Barbara, 12. 10. 2025 13.58 | Posodobljeno pred 44 minutami

Ameriška pevka Katy Perry in nekdanji kanadski premier Justin Trudeau sta bila ujeta med strastnim poljubljanjem na njeni jahti. Zvezdnica, ki se je pred meseci razšla z zaročencem in očetom svoje hčerke Orlandom Bloomom, je bila s politikom v zadnjih tednih opažena večkrat. Skupaj so ju ujeli na večerji, ločeni Kanadčan pa se je udeležil tudi njenega koncerta v sklopu turneje Lifetimes.

Katy Perry in nekdanji kanadski premier Justin Trudeau sta navidezno potrdila govorice o njunem razmerju. Zaljubljenca sta bila opažena med vročim poljubljanjem na njeni jahti v Santa Barbari v Kaliforniji.

Govorice o njuni domnevni zvezi se širijo že nekaj časa, vse odkar sta bila julija opažena med obedovanjem v Montrealu. Kasneje se je politik udeležil tudi njene razprodane turneje Lifetimes v Kanadi.

40-letnica je junija po sedmih letih zveze končala razmerje z igralcem Orlandom Bloomom. Zvezdnika, ki sta bila tudi zaročena, sta se skupaj razveselila rojstva hčerke Daisy Dove, katero zdaj, kljub razhodu, vzgajata s skupnimi močmi.

Trudeau pa je pred dvema letoma končal skoraj dve desetletji dolg zakon s Sophie Gregoire. Skupaj imata tri otroke, 17-letnega Xavierja, leto mlajšo Ello-Grace in 11-letnega Hadriena.

