Katy Perry in Justin Trudeau sta se na jahti vroče poljubljala

Katy Perry in nekdanji kanadski premier Justin Trudeau sta navidezno potrdila govorice o njunem razmerju. Zaljubljenca sta bila opažena med vročim poljubljanjem na njeni jahti v Santa Barbari v Kaliforniji.
Govorice o njuni domnevni zvezi se širijo že nekaj časa, vse odkar sta bila julija opažena med obedovanjem v Montrealu. Kasneje se je politik udeležil tudi njene razprodane turneje Lifetimes v Kanadi.
40-letnica je junija po sedmih letih zveze končala razmerje z igralcem Orlandom Bloomom. Zvezdnika, ki sta bila tudi zaročena, sta se skupaj razveselila rojstva hčerke Daisy Dove, katero zdaj, kljub razhodu, vzgajata s skupnimi močmi.
Trudeau pa je pred dvema letoma končal skoraj dve desetletji dolg zakon s Sophie Gregoire. Skupaj imata tri otroke, 17-letnega Xavierja, leto mlajšo Ello-Grace in 11-letnega Hadriena.
