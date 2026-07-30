Katy Perry in Justin Trudeau uživata počitnice na jugu Francije

Katy Perry in Justin Trudeau uživata na počitnicah na jugu Francije. Fotografi so pevko in nekdanjega kanadskega premierja v objektive ujeli, ko sta v družbi prijateljev zapuščala restavracijo in se vkrcala na manjši čoln. Tam je Trudeau svoji izbranki na dekolte nanesel kremo za sončenje, celotna družba pa se je smejala prizoru.

Par se je, preden se je vkrcal na čoln, sprehodil po pomolu, 41-letnica pa je med tem zrla v telefon, 54-letnik, ki je bil oblečen v olivno zeleno srajco in hlače bež barve, pa je nosil večjo vrečko.

Pevka je pred dnevi zaključila evropsko festivalsko sezono, njen zadnji nastop pa je bil v Švici. Da po tem načrtuje počitnice na jahti, kjer se ji bo pridružil partner, je pred mesecem za Page Six razkril vir blizu para. "Med turnejami bi rada preživela nekaj časa na jahti in si skupaj s fantom in njunimi otroki ogledala lepe destinacije," je takrat dejal vir.