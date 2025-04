Katy Perry in Lauren Sánchez: Vesolje bo dobilo nekaj glamurja

Katy Perry in Lauren Sánchez se pripravljata na polet v vesolje. Pevka in zaročenka Jeffa Bezosa bosta 14. aprila za 11 minut zapustili Zemljo v družbi televizijske voditeljice Gayle King, znanstvenice Aishe Bowe, zagovornice človekovih pravic Amande Nguyen in filmske producentke Kerianne Flynn. To bo že 11. človeška podorbitalna vesoljska odprava, tokrat pa bodo prisotne samo ženske.