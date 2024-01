'Katy Perry in Orlando Bloom bi se lahko poročila letos na obletnico zaroke'

Katy Perry in Orlando Bloom sta že skoraj pet let zaročena, a se jima do oltarja kljub temu, da si to močno želita, še ni uspelo sprehoditi. A kot vse kaže, se bo to še letos spremenilo. Po informacijah vira blizu para naj bi bila zvezdnika zaljubljena bolj kot kadar koli prej, mož in žena pa bi lahko postala že letos, morda prav na obletnico zaroke, na valentinovo.