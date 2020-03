Katy Perry in Orlando Bloom bosta poleti zibala

"Poleti se bo veliko dogajalo," je dejala Katy svojim oboževalcem in pokazala nosečniški trebuh."Ne samo da bom rodila, ampak tudi nekaj drugega, kar že dolgo čakate. To bom poimenovala kar dvojna kemija."

"Navdušena sem. Vsi smo navdušeni in veseli in verjetno je ta skrivnost tista, ki sem jo najdlje držala zase. Rada bi vam povedala vse, a vem, da je najboljši način, da to naredim z glasbo," je še dodala in pojasnila, da ima že več tednov nenavaden apetit po pekoči hrani.