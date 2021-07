Katy Perry in Orlando Bloom delila poljub na počitnicah v Turčiji

Na eni izmed fotografij, ki jih je Katy Perry delila, se zaročenca poljubljata na robu bazena. 36-letnica in 44-letni zaročenec Orlando Bloom se trenutno mudita na počitnicah v Turčiji, kjer bivata v Six Senses Kaplankaya resortu . Na drugi fotografiji se mlada starša objemata in smejita fotografu.

"V neskončnost in prek nje," je ob fotografijah zapisala zvezdnica. Pred nekaj dnevi pa je Bloom delil fotografijo Perryjeve in svojega 10-letnega sina Flynna Christopherja , ki ga ima iz razmerja z manekenko Mirando Kerr .

Na posnetku je Bloom, ki se ziba ob melanholični glasbi, oblečen v zaščitno obleko. Perryjeva je februarja gostovala v oddaji Jimmyja Kimmla, kjer je dejala, da je bila odločitev za otroka nekaj najboljšega v njenem življenju. Ob tem pa je pohvalila tudi svojega zaročenca: "On je to že enkrat počel, saj ima deset let starega sina. Čeprav sem vedno govorila, da nočem slišati vseh tistih zgodbic, so te dejansko pomagale. Res je čudovit, neverjeten. Sva zelo zaljubljena in hvaležna."