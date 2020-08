Katy Perry in Orlando Bloom dobila hčerko

Katy Perry , ameriška pop glasbenica, in Orlando Bloom , ameriški igralec, ki je zaslovel z vlogo Legolasa v filmih Gospodar prstanov , sta dobila hčerko. Kot piše E!Online, sta za deklico izbrala dve imeni, in sicer Daisy Dove Bloom.

Ob rojstvu prvega skupnega otroka sta za medije podala uradno izjavo: "Kar lebdiva od ljubezni ob varnem in zdravem prihodu najine hčerke. Zavedava se, da sva midva tista, ki sva lahko srečna, saj veva, da nimajo vsi tako mirne izkušnje s porodom, kot je bila najina. Družbe po svetu so še vedno prikrajšane dobre zdravniške oskrbe in vsakih enajst sekund umre nosečnica ali novorojenček. Največkrat zaradi vzrokov, ki bi jih lahko preprečili. Odkar se je pojavil covid-19, pa je ogroženih še več življenj novorojenčkov, saj primanjkuje vode, mila, cepiv in zdravil, ki bi preprečili določene bolezni. Kot staršema novorojenčka se nama lomi srce. Zdaj še bolj kot kdaj koli prej sočustvujeva s starši, ki se borijo za življenje otroka."