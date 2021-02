Katy Perry in Orlando Bloom lastnika idiličnega dvorca

Katy Perry in Orlando Bloom sta se kmalu za tem, ko sta postala starša Daisy Dove , preselila v razkošno hišo v Montecitu. Par se je po rojstvu deklice, ki je na svet pokukala 26. avgusta 2020, odločil za nakup nove nepremičnine. Oktobra sta postala lastnika 660 kvadratnih metrov velike hiše, ki v notranjosti skriva šest spalnic in dvanajst kopalnic.

Katy in Orlando sta avgusta lani postala starša deklice Daisy.

36-letna pevka in igralec sta se pred selitvijo lotila obnove, saj je bila hiša potrebna arhitekturne osvežitve in menjave pohištva. Njun novi dom je bil zasnovan v italijanskem slogu in je delo dvojca Edwards & Plunkett, nad obnovo pa je pred nekaj desetletji bdela zdaj že pokojnaLutah Maria Riggs.

Vilo, ki je bila zgrajena leta 1928, krasijo številni balkoni, terase in okolica, za katero je lepo poskrbljeno. Hiši pripadajo tudi hiška za goste, pisarna, bazen, teniško igrišče in je nadvse primerna za mlade družine. Zunaj je tudi večji kamin, pogled na okolico pa razkriva ocean in bližnje hribe.