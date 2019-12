Katy Perry in Orlando Bloom odlašata s poroko

Zaljubljena Katy Perry in Orlando Bloom sta že dlje časa v zvezi, letos pa je priljubljeni igralec pevko tudi zasnubil . Takrat je glasbenica v intervjuju za People povedala, da je glede zakona zelo skeptična, ker ni prepričana o tem, da bi lahko do konca življenja ostala zgolj z eno osebo. Pevka pa je sicer že večkrat poudarila, da je njeno razmerje z Orlandom popolnoma drugačno od njenega prvega zakona s komikom Russellom Brandom .

Čeprav sta že ob zaroki zaljubljenca namigovala, da se bosta poročila konec leta, se to zaradi njunih natrpanih urnikov ne bo zgodilo. "Želela sta se poročiti pred koncem leta, a se je načrtovanje zavleklo. Sprva naj bi bila poroka septembra, nato decembra, zdaj pa sta se odločila za začetek leta 2020. Katy ima glede poroke ogromne ideje in želi, da je vse popolno," je povedal vir blizu zaročencema.

Po poročanju E! News tudi Katy in Orlando načrtujeta dve poroki, kot je to v zadnjem času popularno med zvezdniki."Seznam gostov imata že pripravljen in še nekatere druge podrobnosti. Upata, da se bo vse kmalu zaključilo, ker se oba želita čimprej poročiti," je še dodal anonimen vir.

Sicer pa je bila Katy letos precej zaposlena, med drugim je sodelovala pri novi sezoni šova Ameriški idol, izdala pa je tudi videospot za svojo praznično pesem z naslovom Cozy Little Christmas.