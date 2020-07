Katy Perry in Orlando Bloom že imata botro za svojo hčerko

Katy Perry in Orlando Bloom sta za botro njune hčerke izbrala Jennifer Aniston.

Kdo bi vedel, da sta Jennifer Aniston in Katy Perry tako zelo tesni prijateljici. Jen, kot jo kličejo prijatelji, ne bo stala ob strani samo Katy, ampak tudi njeni hčerki.

Po poročanju številnih tujih medijev, je pop pevka Anistonovo prosila, ali bi bila botra njenemu otroku, po skoraj desetletju prijateljstva.

Kot kaže, je bila igralka med karanteno v veliko podporo bodoči mamici in njenemu zaročencu Orlandu Bloomu. "Katy in Jen sta si zelo blizu," je za tabloid Mirror dejal vir. "Med izolacijo sta se odpravili na sprehode in pri tem upoštevali medsebojno distanco, veliko časa sta porabili, da sta vse nadoknadili. Ko sta jo vprašala, če bi bila botra njuni hčerki, je bila čisto blažena, jokala je."

Anistonova pa se v tej vlogi ne bo znašla prvič, saj že ima izkušnje. 51-letna igralka že ima eno krščenko, in sicer je botra hčerki svoje soigralke iz serijePrijateljiCourteney Cox Coco.

Za Katy Perry, ki je trenutno že v zadnjem trimesečju, bo to prvi otrok, medtem ko ima 43-letni igralec Orlando Bloom že 9-letnega sina Flynna z nekdanjo partnerico, manekenko Mirando Kerr.